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Врач перечислил провоцирующие неизлечимое заболевание факторы

Врач-иммунолог Андрей Продеус заявил, что травмы кожи могут спровоцировать псориаз

Фото: shutterstock

Врач-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус перечислил факторы, которые могут спровоцировать развитие неизлечимого кожного заболевания — псориаза. Соответствующий пост появился в пятницу, 20 мая, в блоге доктора на платформе «Яндекс.Дзен».

Как отметил специалист, псориаз — это хроническое неинфекционное заболевание, которое характеризуется появлением на коже красных бляшек с белесым налетом. «Основные места появления бляшек — локти и колени (разгибательные поверхности), волосистая часть головы», — уточнил Продеус.

По словам врача, одним из факторов, повышающих риск развития псориаза, является наследственность. «То есть риск развития болезни [у ребенка] выше, если один или оба родителя страдают псориазом», — заявил Продеус и добавил, что спровоцировать псориаз могут также ссадины, ожоги, порезы, укусы и другие травмы кожи.

Кроме того, специалист рассказал, что псориаз может возникнуть из-за стресса, нарушений в работе иммунитета и гормональной системы и некоторых инфекционных заболеваний, например, ангины.

Ранее Андрей Продеус и его коллега по программе «Жить здорово!» Герман Гандельман назвали напиток, употребление которого снижает риск развития сахарного диабета. По их словам, таким свойством обладает чай пуэр.

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Евгения Наумова
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