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Пушков раскрыл стратегию Зеленского

Сенатор Пушков заявил, что переговоры с Россией со стороны Украины «всегда были фикцией»
Алексей Пушков

Алексей Пушков . Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале раскрыл стратегию президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, украинский лидер не пойдет на переговоры с Россией, так как это не входит в стратегию его «западных кураторов».

Сенатор добавил, что переговоры с Москвой со стороны Киева «всегда были фикцией». «И не стоит делать вид, что они могут дать результаты. Во всяком случае, пока обстановка качественно не изменится», — отметил он.

Ранее помощник президента России и глава делегации Москвы на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев является инициатором замораживания переговоров с российской стороной. По его словам, Москва никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.

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Марина Совина
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