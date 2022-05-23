Американец Рид рассказал об условиях в российской тюрьме

CNN: обменянного на Ярошенко американца Рида ужаснули условия в российской тюрьме

Американский студент из Техаса Тревор Рид, отбывавший в мордовской колонии девятилетний срок за нападение на полицейских в состоянии алкогольного опьянения и обменянный на российского летчика Константина Ярошенко, рассказал об условиях содержания в российской тюрьме, которые, как он отметил, его ужаснули. Его слова приводит CNN.

По версии Рида, летом 2019 года он со своей девушкой из России пошел в клуб, где выпил много алкоголя и в какой-то момент потерял сознание. Тогда его и задержала полиция. По словам американца, он не нападал на правоохранителей, хотя его обвинили именно в этом.

Рид поделился, что его посадили в одиночную камеру за то, что он отказывался работать и также объявлял голодовки. Рид уверяет, что за время заключения похудел на 20 килограммов и все время опасался заболеть туберкулезом. Американец также заявил, что его отправили в психиатрическое лечебное учреждение в качестве наказания за то, что он продолжал настаивать на обжаловании своего приговора.

Описывая условия своего содержания, он рассказал, что одна из стен «была вся в крови», а туалет представлял собой дыру в полу. «Там также есть люди, которые ходят вокруг и выглядят как зомби», — поделился американец. По его словам, в какой-то момент он потерял всякую надежду выйти оттуда.

В августе 2019 года Рид напал на полицейских, которых вызвали жильцы дома на Ленинградском шоссе в Москве, чтобы утихомирить нетрезвого американца. По пути в отдел в служебном автомобиле он порвал обмундирование на водителе и ударил другого полицейского.

27 апреля 2022 года Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

Ярошенко задержали в Либерии 28 мая 2010 года по обвинению в организации контрабанды наркотиков. Его доставили в США, где в 2011 году признали виновным и приговорили к двадцати годам лишения свободы.