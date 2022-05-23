Британец приютил украинскую беженку и сбежал с ней от партнерши и детей

The Sun: в Великобритании мужчина бросил партнершу и детей ради украинской беженки

В Великобритании мужчина бросил партнершу и детей и сбежал с украинской беженкой, которую пара приютила десять дней назад. Об этом сообщает The Sun.

28-летняя Лорна Гарнетт рассказала, что ее 29-летний партнер Тони сбежал с 22-летней Софией Каркадым, ИТ-специалисткой из Львова, которую пара приняла в свой дом. По словам мужчины, решение помочь беженке принял он. «Все началось с моего простого желания поступить правильно и дать крышу над головой нуждающемуся человеку, мужчине или женщине», — объяснил он.

Всего через десять дней после того, как Каркадым появилась в доме Гарнетт, Тони заявил о том, что хочет быть с ней и уходит из семьи. Это произошло из-за того, что между украинкой и британцем сразу же установился контакт. Поскольку Тони немного говорил на словацком, он частично понимал украинскую речь, и они с Каркадым много общались, выпивали и смотрели кино. Это не понравилось Лорне, и она набросилась на беженку с оскорблениями.

Из-за реакции хозяйки дома Каркадым покинула британскую семью, и Тони последовал за ней. «Мы сожалеем о причиненной боли, но я обнаружил такую связь с Софией, какой у меня никогда не было раньше. Мы планируем провести всю оставшуюся жизнь вместе», — сказал Гарнетт.

Ранее сообщалось, что женщина вернулась домой после 16-часовой смены на работе, поднялась в свою спальню и застала партнера с любовницей. Однако вместо того, чтобы устроить грандиозный скандал, измученная Данэм просто легла в постель рядом, сказала им заканчивать в другом месте, после чего заснула.