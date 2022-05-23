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Президент Ирана пообещал отомстить за смерть полковника КСИР

Президент Ирана Раиси пообещал отомстить за смерть полковника КСИР Ходаи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / Reuters

Власти Ирана отомстят за убийство полковника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хаcана Сайада Ходаи. Такое заявление сделал президент республики Эбрахим Раиси, его слова приводит ТАСС.

«Выражаю соболезнования по поводу мученической смерти полковника Сайада Ходаи. Я подтверждаю, что силы безопасности проведут серьезное расследование, и, без сомнений, мы отомстим преступникам за этого героя», — пообещал он в эфире государственного телевидения Ирана.

Об убийстве офицера КСИР стало известно 22 мая. Сообщалось, что на военного напали перед его домом в Тегеране. Двое мужчин на мотоциклах выпустили в него пять пуль, а затем скрылись с места преступления. В КСИР произошедшее назвали актом терроризма. Нападавшие все еще находятся на свободе, их ищут правоохранительные органы.

В январе 2020 года в Багдаде при ракетном обстреле со стороны США был убит иранский генерал, командир элитного подразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани. Вместе с ним были убиты несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

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Марина Совина
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