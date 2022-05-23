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В «Рубине» сделали заявление о будущем Слуцкого

Леонид Слуцкий продолжит работу главным тренером казанского «Рубина»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов сделал заявление о будущем главного тренера Леонида Слуцкого в команде. Его слова передает РИА Новости.

«Слуцкий продолжит работу в "Рубине"», — сказал Сайманов. Он подчеркнул, что сделал правильный выбор, пригласив специалиста. Функционер посчитал, что нельзя привязывать результаты сезона-2021/2022 к компетенции тренера. «У нас шесть игроков основного состава ушли, мы наигрывали на сборах другой состав», — объяснил он.

21 мая «Рубин» уступил «Уфе» в матче заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:2. У казанцев был шанс избежать поражения в дополнительное время, однако нападающий Виталий Лисакович не сумел реализовать пенальти.

Из-за поражения «Рубин» опустился на 15-ю строчку турнирной таблицы. Казанцы вылетели из РПЛ после 19 сезонов выступлений в элите российского футбола. В следующем сезоне команда будет играть в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Дарья Коршунова
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