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ВСУ разместили в одесских школах тяжелое вооружение

Минобороны России: ВСУ разместили в двух школах в Одессе тяжелое вооружение и РСЗО
Михаил Мизинцев

Михаил Мизинцев. Фото: РИА Новости

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли территорию двух школ в Одессе, разместив там тяжелое вооружение, бронетехнику, а также РСЗО, сообщает ТАСС.

«Боевики националистических батальонов и подразделения ВСУ, прикрываясь гражданским населением как живым щитом, продолжают использовать объекты социальной инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения», — заявил представитель Минобороны России.

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По его словам, украинские военные обустроили свои огневые позиции в зданиях школ, а на прилегающей территории были размещены бронетехника, артиллерия и РСЗО.

Ранее Мизинцев рассказал, что ВСУ заняли территорию находящегося на территории Луганской народной республики (ЛНР) Лисичанского завода редких газов, разместив там ствольную артиллерию и РСЗО, а также заминировав емкости с химически опасными веществами

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Марина Совина
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