Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российских водителей начали штрафовать из-за ошибки нейросети

В России владельцев праворульных машин начали штрафовать из-за пассажиров с телефоном

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российских водителей, которые владеют праворульными автомобилями, начали штрафовать из-за ошибки нейросети. Об этом сообщил представитель компании «Технологии распознавания» Сергей Кусов, чьи слова приводит Autonews.ru.

Речь идет о моментах, когда нейросеть камер не способна отличать пассажира, сидящего спереди слева, от водителя. Владельцам приходят штрафы за использование телефона во время езды и за непристегнутый ремень безопасности.

«У нас есть некая заготовка, шаблон для нейросети, в 97 процентах случаев мы можем быть уверены, что информация от камеры будет достоверной. Над остальными нюансами придется поработать. Нейросети нужно будет "скормить" огромный объем материалов и изображений с праворульными автомобилями», — объяснил Кусов.

Он также объяснил, что даже в идеальных условиях нейросети могут ошибаться. Например, из-за неудачного блика на объективе камеры.

В свою очередь эксперт по фото-видеофиксации Григорий Шухман считает, что в ближайшее время камеры вряд ли научатся отличать правый руль от левого. Однако, по его мнению, чтобы избежать ошибок при рассмотрении фотоматериалов, можно было бы уточнять госномер по базе ГИБДД, где уже можно определить, с какой стороны находится руль у транспортного средства. «Стоит только вопрос желания ответственных органов ввести этот признак в базу», — добавил он.

Ранее общественная палата России совместно с общественными деятелями подготовили обращение в правительство, Госдуму и МВД, в котором предлагается вычислять нарушителей ПДД —водителей и пешеходов — с помощью камер ГИБДД, используя Face ID.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
На Украине суд приговорил российского военного к пожизненному сроку
Россияне получили новый инструмент для поиска людей
Девушка воспользовалась подарком подруги и покрылась сыпью
Россиянам предложили достойную альтернативу отдыху в Сочи
Украина назвала возможные сроки предоставления ей статуса кандидата в ЕС
Стало известно о занятом российскими войсками въезде в город Золотое в Донбассе
Покинувшие клуб РПЛ легионеры захотели вернуться
Маск потерял миллиарды долларов из-за обвинения в домогательствах
Предположительно пьяный сбивший пешехода священник в Астрахани попал на видео
В Польше решили отменить наказание за военную службу добровольцев на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.