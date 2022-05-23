Российских водителей начали штрафовать из-за ошибки нейросети

В России владельцев праворульных машин начали штрафовать из-за пассажиров с телефоном

Российских водителей, которые владеют праворульными автомобилями, начали штрафовать из-за ошибки нейросети. Об этом сообщил представитель компании «Технологии распознавания» Сергей Кусов, чьи слова приводит Autonews.ru.

Речь идет о моментах, когда нейросеть камер не способна отличать пассажира, сидящего спереди слева, от водителя. Владельцам приходят штрафы за использование телефона во время езды и за непристегнутый ремень безопасности.

«У нас есть некая заготовка, шаблон для нейросети, в 97 процентах случаев мы можем быть уверены, что информация от камеры будет достоверной. Над остальными нюансами придется поработать. Нейросети нужно будет "скормить" огромный объем материалов и изображений с праворульными автомобилями», — объяснил Кусов.

Он также объяснил, что даже в идеальных условиях нейросети могут ошибаться. Например, из-за неудачного блика на объективе камеры.

В свою очередь эксперт по фото-видеофиксации Григорий Шухман считает, что в ближайшее время камеры вряд ли научатся отличать правый руль от левого. Однако, по его мнению, чтобы избежать ошибок при рассмотрении фотоматериалов, можно было бы уточнять госномер по базе ГИБДД, где уже можно определить, с какой стороны находится руль у транспортного средства. «Стоит только вопрос желания ответственных органов ввести этот признак в базу», — добавил он.

Ранее общественная палата России совместно с общественными деятелями подготовили обращение в правительство, Госдуму и МВД, в котором предлагается вычислять нарушителей ПДД —водителей и пешеходов — с помощью камер ГИБДД, используя Face ID.