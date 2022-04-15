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В России задумали искать нарушителей ПДД по лицу

Российские правозащитники предложили вычислять нарушителей ПДД по Face ID

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Общественная палата России совместно с общественными деятелями подготовили обращение в правительство, Госдуму и МВД, в котором предлагается вычислять нарушителей ПДД с помощью камер ГИБДД, используя Face ID. Об этом сообщает Газета.ru.

Ключевое предложение правозащитников — распознавание водителей и пешеходов по биометрическим параметрам. «История с Face ID и штрафами для владельцев самокатов, пешеходов и велосипедистов должна вместе со "средней скоростью" фигурировать в проекте нового КоАП», — заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Он уверен, что технически распознавать лица нарушителей по Face ID можно уже сейчас, так как у государства уже есть огромная база данных фотографий. Кроме того, технологию уже используют при оплате в метро, добавил Шапарин, отметив, что Москва может стать тестовой площадкой для внедрения этой системы.

Ранее стало известно, что в Москве водителям, попавшим в ДТП, разрешат в нарушение правил оставить место происшествия. Отмечается, что подобный эксперимент планируется провести в рамках борьбы с наездами на людей и автомобили во время оформления аварии.

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Никита Абрамов
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