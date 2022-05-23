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Экономист дал прогноз по изменению ставки ЦБ

Экономист Юденков заявил, что на изменение ключевой ставки повлияет «суть инфляции»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Банк России, вероятно, еще не принял решение о том, каким будет дальнейшее снижение ключевой ставки, поскольку пока неясно, является ли причиной инфляции курс рубля и доллара или же особенности потребления, считает экономист, профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. В разговоре с «Лентой.ру» он дал прогноз по возможному изменению ставки Центробанка.

Зампред Центробанка России Алексей Заботкин допустил снижение ключевой ставки до конца 2022 года. По его словам, на фоне существенного замедления роста инфляции банк видит пространство для сокращения показателя.

Перспективы снижения

«Мы видим, как неадекватно ведет себя рубль, ставя совершенно неадекватные рекорды укрепления,— сказал Юденков. — Думаю, проблема еще в том, что ЦБ пока не понял, что именно происходит с инфляцией, так что решение о снижении ставки будут принимать в конце мая-начале июня. Нужно разобраться, какая суть этой инфляции, курсовая или потребительская. Когда это выяснят и подсчитают, тогда и будут принимать решение в зависимости от результата».

Экономист отметил, что в ближайшей перспективе курс доллара относительно рубля может начать выравниваться.

«Если все-таки начнется параллельный импорт, поставки оборудования, техники из ЕС и США, партнерам потребуется валюта и ситуация начнет выравниваться. Пока спрос на доллары и евро минимальный. Да и ЦБ запретил их продажу. Может, и продают кому-то для закупки товаров на импорт, но не массово, что тоже накладывает отпечаток и дает перекос курса. Надеюсь, летом ситуация все-таки выровняется», — допустил Юденков.

Он также напомнил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина обещала возвращение к ключевой ставке в 4 процента через два года, то есть, к 2024.

После начала военных действий России на территории Украины ЦБ резко повысил ставку — с 9,5 до 20 процентов. Решение объяснили девальвационными и инфляционными рисками. Показатель сохранялся на этом уровне до 8 апреля, когда регулятор понизил его до 17 процентов. 29 апреля снижение повторилось — ставку снизили до 14 процентов годовых.

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Наталия Белова
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