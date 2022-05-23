ЦБ допустил снижение ключевой ставки до конца года

Зампред ЦБ Заботкин сообщил, что банк видит пространство для снижения ставки в 2022-м

Зампред Центробанка России Алексей Заботкин допустил снижение ключевой ставки до конца 2022 года. Об этом он заявил «Интерфаксу» после выступления в Госдуме.

По его словам, на фоне существенного замедления роста инфляции банк видит пространство для сокращения показателя.

«Текущий темп роста цен действительно существенно замедляется, замедляется быстрее, чем это происходило в 2015 году, и мы видим на основании этого пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение этого года», — сообщил зампред ЦБ.

В Госдуме прошло совместное заседание ряда экономических комитетов, на котором участники обсудили текущую денежно-кредитную политику (ДКП) в России. Заботкин рассказал, что депутаты предложили внести в нее изменения, так как страна оказалась в новых экономических условиях. «Постарались объяснить нашу позицию, что даже в новых условиях ни в коей мере нельзя терять ориентацию денежно-кредитной политики на основную ее цель, а именно на поддержание ценовой стабильности», — подчеркнул зампред регулятора.

После начала спецоперации ЦБ резко повысил ставку — с 9,5 до 20 процентов. Решение объяснили девальвационными и инфляционными рисками. Показатель сохранялся на этом уровне до 8 апреля, когда регулятор понизил его до 17 процентов. 29 апреля снижение повторилось — ставку снизили до 14 процентов годовых.