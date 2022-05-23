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Юлия Волкова отказалась участвовать в сериале про «Тату»

Директор Юлии Волковой сообщил, что певица не будет участвовать в сериале про «Тату»
Юлия Волкова

Юлия Волкова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Юлия Волкова отказалась участвовать в сериале про группу «Тату». О том, что она не будет задействована в проекте, «Газете.Ru» сообщила ее концертный директор Катерина Дорош.

«Впервые об этом слышу. Юля в нем, конечно же, не принимает участия», — сказала она.

21 мая в издании «Аргументы и Факты» появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге стартовали съемки сериала о «Тату». В статье говорилось, что в шоу режиссеры представят свое видение отношений между солистками коллектива.

В прошлом году участница «Тату» Лена Катина сообщила о воссоединении группы в рамках официального трибьюта. Как рассказала певица, в нем примет участие как она сама, так и Юлия Волкова. Кроме того, исполнительница упомянула о планируемом сериале про группу.

После этого композитор Сергей Галоян, который работал над проектом, запретил Катиной исполнять десять песен из репертуара поп-группы. Под запрет попали такие хиты, как «Я сошла с ума» и «Нас не догонят».

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Марина Погосян
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