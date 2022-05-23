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Эстонский генерал призвал НАТО ввести в Черное море боевые корабли

Эстонский генерал Террас призвал НАТО направить в Черное море свои боевые корабли
Рихо Террас

Рихо Террас. Фото: Wiktor Dabkowski / Globallookpress.com

Эстонский генерал Риго Террас в комментарии изданию Guildhall призвал НАТО направить в акваторию Черного моря свои боевые корабли.

По мнению офицера, Россия не осмелится атаковать суда НАТО, которые сопровождают гражданские суда, поскольку это приведет к прямому столкновению с Альянсом.

«К сожалению, я практически убежден, что НАТО не пошлет свои корабли, опасаясь возможной эскалации, но я уверен, что Россия не посмеет атаковать их корабли», — объяснил Террас свое предложение.

Генерал отметил, что реализации этого плана может помешать решение Турции не пропускать через Босфор иностранные суда.

Ранее в МИД России сообщили, что экспорт зерна из украинских портов возобновится в ближайшее время, если Запад сможет объяснить Киеву, что время демагогии прошло и пора убрать свои минные заграждения.

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Варвара Кошечкина
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