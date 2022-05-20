В МИД России назвали условия возобновления экспорта зерна из портов Украины

МИД России: возобновление экспорта зерна из портов Украины зависит от «внешних кукловодов»

Экспорт зерна из украинских портов возобновится в ближайшее время, если Запад сможет объяснить Киеву, что время демагогии прошло и пора убрать свои минные заграждения, назвали условия в Министерстве иностранных дел России, пишет РИА Новости.

Как уточнили дипломаты, речь идет о поставках зерна из портов Одессы, Николаева, Херсона, Южного и других. «Если "внешние кукловоды" смогут донести до киевских подопечных, что время демагогии прошло и пора убрать свои минные заграждения, то экспорт зерна возобновится в кратчайшие сроки», — уточнили в МИД.

Дипломаты напомнили о заседании Совета Безопасности ООН 19 мая и подчеркнули, что Запад начал понимать «суть происходящего». В МИД уточнили, что приглашенные эксперты и члены Совбеза здраво оценивают ситуацию. «Не украинские события запустили продовольственный кризис. Санкции (в том числе их вторичный эффект) пагубно влияют на состояние сельскохозяйственных рынков», — подчеркнули в министерстве.

В МИД напомнили, что Россия выполняет все обязательства, предусмотренные

контрактами, и отправляет продовольственную помощь нуждающемуся населению развивающихся государств.

Ранее министр транспорта Литвы Марюс Скуодис рассказал, что количество зерна, которое может быть транспортировано с Украины, ограничено в связи с логистическими проблемами.

