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Садовник оказался серийным убийцей

New York Post: садовник из США перерезал горло трем жертвам за два месяца

Фото: Pixabay

Садовник из города Оровилл, штат Калифорния, США, оказался серийным убийцей и был признан виновным в убийстве трех человек за два месяца. Об этом сообщает New York Post.

37-летний Райан Блинстон работал в службе по уходу за деревьями, а после работы перерезал глотки своим клиентам. Так, он напал на 88-летнюю Лорин Сиверс и ее 91-летнего мужа Гомера Сиверса. Последний выжил, но позднее скончался по не связанным с нападением причинам.

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Садовник также обвинялся в убийстве 82-летней Сандры Джордж и 57-летней Вики Клайн. Автомобиль Клайн Блинстон сжег, а ее тело рыбаки нашли в реке Фетер. «Повреждения на ее горле похожи на травмы, обнаруженные у других жертв», — отметили прокуроры.

Садовника арестовали через неделю после исчезновения Клайн. Полицейские выследили его в кемпинге в лесистой местности, когда он при помощи топора пытался вломиться в дом на колесах. Подозреваемый бросился бежать, но полицейские смогли его его задержать.

50-летний владелец дома на колесах рассказал, что позволил Блинстону переночевать у него, потому что стемнело, и на улице на него могли напасть медведи. Ночью садовник ударил мужчину ножом в шею, но тот смог вытолкать его из домика и запереть дверь. Пострадавшего госпитализировали.

Во время суда обвинитель не смог назвать мотивы преступлений, но подчеркнул, что Блинстон совершал их не ради ограблений. Судебные присяжные обвинили садовника в убийстве, покушении на убийство и поджоге. Серийному убийце грозит пожизненное тюремное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

Ранее сообщалось, что в Кении толпа растерзала беглого серийного убийцу, который пил кровь детей. Он представлялся футбольным тренером, давал своим жертвам наркотики, а затем убивал их.

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Алиса Дмитриева
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