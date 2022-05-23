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Последствия массового ДТП в российском городе сняли на видео

В Тюмени очевидцы сняли на видео последствия ДТП, в котором пострадали двое детей

В Тюмени очевидцы сняли на видео последствия массового ДТП, в котором пострадали четыре человека, среди них оказались дети 6 и 10 лет. Соответствующий ролик опубликован в группе «ЧП Тюмень» во «ВКонтакте».

На кадрах видны перекореженные от удара автомобили. У одной из машин полностью разрушен бампер. На месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции.

Позже выяснилось, что виновником массового ДТП стал пьяный житель Тюмени: на своей машине Иж 2120 он зацепил иномарку Toyota, а затем врезался в Hyundai, передает Ura.ru.

От его действий пострадали 70-летняя пассажирка Hyundai и двое детей. Самого виновника аварии отвезли в одно из лечебных учреждений Тюмени для установления степени опьянения.

Ранее в Севастополе пьяный водитель въехал в забор, поругался с морпехами и решил скрыться.

Все произошло в Казачьей бухте. Пьяный мужчина на «Ладе» снес забор, вылез из машины вместе со своим другом и стал ругаться с морпехами, которые стали свидетелями ДТП. Виновник аварии взял в руки тапки и попытался подраться с морпехами.

Анна Щербакова
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