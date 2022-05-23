Курс евро упал до 59 рублей

Курс евро опустился ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года

Курс евро упал ниже отметки 59 рублей в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 23 мая, свидетельствуют данные площадки.

Курс доллара достиг 57,5 рубля, на минимуме опускался до уровня в 57,3 рубля. Курс рубля в последние недели укрепляется к основным валютам на фоне ограничений, введенных российским Центробанком, обязательств экспортеров по продаже валютной выручки, а также снижения спроса со стороны российских импортеров после введения санкций.

Президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи назвал одной из причин укрепления рубля переход к торговле в национальных валютах с другими странами.

Лукашенко, в свою очередь, заметил, что рубль укрепляется «бешеными темпами» и с этим лучше «не переборщить». Слишком высокий курс рубля невыгоден для бюджета.