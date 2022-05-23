Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Курс евро упал до 59 рублей

Курс евро опустился ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Курс евро упал ниже отметки 59 рублей в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 23 мая, свидетельствуют данные площадки.

Курс доллара достиг 57,5 рубля, на минимуме опускался до уровня в 57,3 рубля. Курс рубля в последние недели укрепляется к основным валютам на фоне ограничений, введенных российским Центробанком, обязательств экспортеров по продаже валютной выручки, а также снижения спроса со стороны российских импортеров после введения санкций.

Президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи назвал одной из причин укрепления рубля переход к торговле в национальных валютах с другими странами.

Курс доллара от TradingView

Лукашенко, в свою очередь, заметил, что рубль укрепляется «бешеными темпами» и с этим лучше «не переборщить». Слишком высокий курс рубля невыгоден для бюджета.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Началось наступление против ВСУ в районе Красного Лимана
Племянник замминистра обороны России погиб на Украине
Журналисты раскрыли секреты красоты зарубежных звезд
Стало известно о планах «Ашана» в России
В Госдуме назвали дату рассмотрения вопроса о лишении Рашкина полномочий
Психолог дал россиянам совет по подготовке детей к ЕГЭ
В Италии объяснили решение направить России план урегулирования на Украине
В Госдуме заявили об угрозе столкновения с НАТО из-за соглашения Киева и Варшавы
Иван Охлобыстин высказался об уехавших за границу российских звездах
Дочь разоблачила обманувшего женщин на миллионы рублей отца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.