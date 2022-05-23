Минобороны заявило об уничтожении пяти «Градов» и трех складов боеприпасов ВСУ

Минобороны доложило об уничтожении пяти РСЗО «Град» и трех украинских складов боеприпасов

Российские войска и артиллерия поразили пять украинских установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», а также три склада боеприпасов. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России также уничтожили 13 танков и боевых машин пехоты. Были также ликвидированы 37 артиллерийских и минометных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, добавил Конашенков.

Помимо этого, оборонное ведомство доложило о поражении 73 пунктов управления и 578 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ российскими ракетными войсками и артиллерией.

В понедельник, 23 мая, Минобороны заявило, что российские самоходные орудия «Гиацинт-С» уничтожили подразделение буксируемых гаубиц «М-777» американского производства на территории Украины. Российские гаубицы в ходе спецоперации ликвидируют опорные пункты и фортификационные сооружения ВСУ, отметили в министерстве.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 22 мая глава делегации Москвы на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что Украина прекратила переговорный процесс по урегулированию ситуации.