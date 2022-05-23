Россиянам раскрыли способ не набрать вес снова после диеты

Эндокринолог Зухра Павлова назвала старые привычки главным врагом худеющего

Эндокринолог Зухра Павлова раскрыла способы удержания веса после диеты. В своем Telegram-канале врач назвала старые привычки в питании и малоактивный образ жизни главными врагами худеющего.

«Вопрос о том, вернется ли вес после похудения мне задают часто. И я всегда отвечаю, что обязательно все вернется и с "прибытком", если вернутся привычки, которые привели к ожирению: много есть и мало двигаться», — пояснила россиянам эндокринолог. По ее словам, чтобы не набрать вес снова, нужно скромно питаться и больше двигаться.

В качестве доказательства своих слов Павлова рассказала об исследовании 2010 года, в котором приняли участие 123 человека, которых поделили на две группы.

«Эксперимент длился год. В течение 12 недель участники обеих групп съедали в день не больше 800 килокалорий, и за это время каждый человек похудел в среднем на 16,5 килограмма (около 10 процентов веса), — поделилась деталями эксперимента эндокринолог. — Затем первая группа еще неделю жила на низкокалорийной диете, а потом вернулась к своему обычному питанию. А вторая "разгружалась" еще шесть недель, формируя привычку есть мало. В итоге участники первой группы набрали в среднем по 8,2 килограмма, а второй — всего по четыре килограмма».

Эксперт отметила, что не все могут выдержать суточный калораж, не превышающий 800 килокалорий. Она предупредила, что это слишком скудное питание, из-за которого все мысли худеющего будут только о еде, что может привести к стрессу и даже депрессии.

«Я за умеренность на постоянной основе, так как она формирует здоровое отношение к питанию, — добавила Зухра Павлова. — Хотя не имею ничего против, если человеку комфортно один раз в неделю выдерживать себя на низкокалорийной пище. Но это не должны быть монодиеты типа дня на яблоках или кефире. Еда должна быть разнообразной и полноценной с белками, сложными углеводами и жирами».

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