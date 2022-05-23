Политолог заявил о намерении Зеленского «распилить» Украину

Политолог Сатановский: Зеленский начал большой распил Украины с раздачи земель Польше

Политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале заявил, что Украина может лишиться своих земель из-за «заигрывания» президента Владимира Зеленского с Польшей.

Так он прокомментировал решение украинского лидера внести в Верховную Раду законопроект о предоставлении особого статуса для граждан Польши. По его словам, глава Украины начинает «большой распил своей страны и раздачу слонов соседям».

«Здравствуй, новая Речь Посполитая, исконное лоно европейской демократии, бестолковой, беспомощной и беспощадной! Здравствуй, Великая Польша, от моря до моря! Только Литву ей еще осталось под себя с Белоруссией подмять и можно в новый поход на Москву отправляться», — заявил эксперт.

Сатановский добавил, что европейские политики не упустят возможности начать новый виток информационной войны против России. По его словам, в ЕС будут рассказывать о том, что Варшава и Киев пытаются спасти граждан «от злого Путина».

Ранее украинский лидер сообщил, что пересечение границы с Польшей будет упрощено — соответствующая договоренность была достигнута с Варшавой. Он также подчеркнул, что текущая ситуация «невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого».

До этого президент Украины также решил наделить граждан Польши особым статусом в республике. Он анонсировал внесение в Раду законопроекта, который установит на территории страны особый правовой статус для польских граждан.