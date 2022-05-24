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Число зараженных оспой обезьян людей в Британии выросло

Число зараженных оспой обезьян людей в Великобритании выросло до 71

Число людей, зараженных оспой обезьян в Великобритании, выросло до 71 по состоянию на 23 мая. Об этом говорится в сообщении Агентства по здравоохранению королевства (UKHSA), размещенном на сайте.

В Англии сообщается о 70 заболевших, а в Шотландии — только об одном. В Уэльсе и Северной Ирландии пока не было выявлено ни одного случая заражения.

В агентстве призвали всех, кто заметил необычные высыпания на коже, немедленно обращаться ко врачу.

Ранее британские медики выпустили рекомендации для людей, контактировавших с больными оспой обезьян, призвав их самоизолироваться на 21 день. По данным ВОЗ, оспа обезьян распространяется «при тесном контакте», а наибольшему риску подвержены лица, близко контактирующие с инфицированными.

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Виктория Кондратьева
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