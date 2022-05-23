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В Британии создали рекомендации для контактировавших с больными оспой обезьян

Британские медики порекомендовали контактировавшим с больными оспой обезьян изолироваться

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Британские медики выпустили рекомендации для людей, контактировавших с больными оспой обезьян, призвав их самоизолироваться на 21 день. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по безопасности здравоохранения (UKHSA) Великобритании.

Уточняется, что требование не является обязательным. Тем, кто подвержен риску заражения оспой, порекомендовали держаться подальше от уязвимых групп: беременных женщин, детей в возрасте до 12 лет и людей с подавленным иммунитетом.

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Ранее президент Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ доктор Клэр Дьюснап заявила, что Великобритания столкнется со значительным ростом случаев заражения оспой обезьян. Она предположила, что существенное увеличение их числа будет наблюдаться на следующей неделе.

21 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что подтвержденные случаи заражения людей оспой обезьян были зафиксированы в 11 странах. По данным ВОЗ, на тот момент подтверждены были 80 случаев заболевания, еще около 50 расследовались. Там также добавили, что оспа обезьян распространяется «при тесном контакте», указав на то, что наибольшему риску подвержены лица, близко контактирующие с инфицированными.

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Виктория Кондратьева
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