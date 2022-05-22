Великобританию предупредили о значительном росте числа случаев оспы обезьян

Доктор Дьюснап предупредила о значительном росте числа случаев обезьяньей оспы в Британии

Великобритания столкнется со значительным ростом случаев заражения оспой обезьян. Об этом заявила президент Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ доктор Клэр Дьюснап, передает Sky News.

Она предупредила о грядущем росте заражений обезьяньей оспой в Великобритании и предположила, что существенное увеличение их числа будет наблюдаться на следующей неделе.

«Сколько — трудно сказать... Это могут быть действительно значительные цифры в течение следующих двух или трех недель», — отметила Дьюснап.

21 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что подтвержденные случаи заражения людей оспой обезьян были зафиксированы в 11 странах. По данным ВОЗ, на тот момент подтверждены были 80 случаев заболевания, еще около 50 расследовались. Там также добавили, что оспа распространяется «при тесном контакте», указав на то, что наибольшему риску подвержены лица, близко контактирующие с инфицированными.