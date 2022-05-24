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В Уфе завершился конкурс рисунков по сказке «Аленький цветочек»

В Уфе завершился международный конкурс детских рисунков по сказке «Аленький цветочек»

Фото: Pixabay

В Уфе подвели итоги онлайн-конкурса детских рисунков «Подарок внучке Оленьке — сказка Аленький цветочек». Об этом пишет «Башинформ».

Состязание проводилось в рамках литературно-театрального фестиваля «Русский мир Башкортостана представляет». В рамках конкурса участники из России и других стран в возрасте от шести до 18 лет создавали картины по мотивам сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек». Произведение, являющееся переложением сказки «Красавица и чудовище», писатель посвятил своей внучке Ольге, дочери первого уфимского губернатора Григория Аксакова.

В состязании приняли участие около тысячи детей из России, Армении, Белоруссии, Турции, Германии, Узбекистана, Казахстана, Молдавии и других стран.

Ранее стало известно, что в Уфе подвели итоги XIX межрегионального конкурса «Рыцарь леса». Мероприятие проводилось Фондом защиты диких животных памяти Олега Зиганшина совместно с башкирским отделением Русского географического общества

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Евгений Шульгин
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