«Яндекс» запустил сервис доставки в Латинской Америке

«Яндекс» запустил сервис доставки в Перу, Мексике и Чили

Международный бренд «Яндекса» Yango — сокращение от Yandex Go — начал экспансию в странах Латинской Америки. Компания развивает сервис как минимум в трех странах региона. Об этом свидетельствуют вакансии, размещенные в деловой соцсети LinkedIn.

Сервис доставки носит название Yango Delivery по аналогии с «Яндекс.Доставкой». Компания предлагает несколько должностей, среди них менеджер по развитию бизнеса в Лиме (Перу) и сотрудник в офис Мехико (Мексика). Вакансии разместили глава отдела глобального развития бизнеса «Яндекса» Екатерина Борисоглебская и глава латиноамериканского подразделения Григорий Погосян.

Кроме того, сервис уже работает в Чили, об этом пресс-служба «Яндекса» сообщила «Интерфаксу». За три месяца работы каждый день осуществлялось в среднем 400 доставок. Офис российской компании расположен в столице — Сантьяго. Сайт Yango Delivery уже имеет шесть страновых версий — Перу, Чили, Мексика, ЮАР, Турция и Израиль.

«Яндекс» начал расширяться за рубежом начиная с 2020 года — российский IT-гигант стал доставлять продукты в Израиле. В августе 2020 года международный бренд Yango пришел в Париж, а в конце 2021 года сервис был запущен в Лондоне.