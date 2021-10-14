«Яндекс» начал доставлять продукты в Лондоне

Российская компания «Яндекс» запустила аналог «Яндекс.Лавки» — сервиса быстрой доставки продуктов — в Лондоне, где будет работать под международным брендом Yango Deli, сообщает ТАСС.

Компания открыла четыре даркстора — локальных мини-склада, — с которых будет доставлять продукты в районах Бетнал-Грин, Баттерси, Бермондси и Актон, обслуживая 1,4 миллиона потенциальных покупателей.

Как сообщает CNBC, сервис Yango Deli обострит конкуренцию на лондонском рынке, где представлено множество приложений для быстрой доставки продуктов — от турецкого Getir до немецкого Gorillas. «Великобритания и в частности Лондон являются интересным новым рынком для Yango Deli, поскольку город особенно хорошо подходит для модели дарксторов», — сказала генеральный директор Yango Deli в Великобритании Евгения Черникова. По ее словам, в густонаселенном Лондоне много занятых людей, которые ценят удобство быстрых покупок без стресса.

Лондон стал вторым европейским городом, где появился аналог «Яндекс.Лавки» — c августа 2020 сервис Yango Deli работает в Париже. Еще раньше, с 2020 года, «Яндекс» начал доставлять продукты в Израиле. В России «Яндекс.Лавка» работает с 2019 года.