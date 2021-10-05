«Яндекс» выпустил новую «Станцию Мини» и медиаприставку «Модуль». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение редакции «Ленты.ру».

Обновленная «Станция Мини» отличается от оригинальной более мощным динамиком на 10 ватт. Также модель доступна в двух вариантах — с LED-дисплеем или без него. На встроенный экран может выноситься справочная информация — время, погода и прочее. Кроме стандартных белого и черного цветов колонка стала доступна в синем и красном.

«Станция Мини» получила поддержку Bluetooth и Wi-Fi-модуля с возможностью соединения на частоте 2,4 и 5 гигагерц. Для обеспечения эффекта пространственного звучания можно объединить несколько колонок в стереопару. Данная опция станет доступной пользователям в течение двух недель с момента появления гаджета в продаже.

Также компания показала новую медиаприставку «Модуль». Устройство подключается к телевизору и позволяет выводить на экран телеканалы, ролики из интернета, фильмы и сериалы из сервиса «Кинопоиск HD». В комплекте с «Модулем» прилагается пульт. Медиаприставка соединяется с телевизором через HDMI-порт и поддерживает отображение видео в формате 4К и Dolby Vision.

Представители «Яндекса» также уточнили, что новые «Станция Мини» и «Модуль» могут работать совместно. Например, их можно объединить в пару, а также присутствует возможность искать пульт с помощью голосового помощника «Алисы» и через подачу звукового сигнала.

Стоимость новой «Станции Мини» с экраном составляет 6990 рублей, без него — 5990 рублей. «Модуль» обойдется в 4990 рублей. Предзаказ на модели откроется 5 октября.

В линейке «Яндекса» присутствует несколько умных колонок. Последняя — компактная «Станция Лайт» — была выпущена в июле.