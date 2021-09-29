«Яндекс» переименовал купленный банк в «Яндекс Банк»

«Яндекс» переименовал купленный за 1,1 миллиарда рублей банк «Акрополь» в «Яндекс Банк». Эту информацию газете «Ведомости» подтвердили в пресс-службе компании. По-новому организация называется с 28 сентября. Других комментариев компания не предоставила.

Сделку закрыли почти три месяца назад, «Яндекс» получил лицензии «Акрополя», включая универсальную банковскую.

О грядущей покупке стало известно весной 2021 года. Сумма сделки составила 1,1 миллиарда рублей, из них 75 миллионов — премия к капиталу за покупку. Наличие лицензий позволит «Яндексу» развивать направление финансовых сервисов и запустить новые продукты, отмечали тогда в компании.

В сентябре 2020 года «Яндекс» захотел приобрести Тинькофф Банк. Предполагалось, что компания выкупит все 100 процентов акций TCS Group (головной структуры кредитной организации), включая доли миноритариев. Сумма сделки оценивалась в 5,48 миллиарда долларов, но уже в середине октября стороны отказались от своих планов. В «Яндексе» виновником срыва сделки называли Олега Тинькова. Тиньков же обвинял «Яндекс» в желании не объединиться, а просто купить банк.