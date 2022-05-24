В Дагестане провалившуюся под землю машину придавило домом

Автомобиль провалился под землю на улице Гаджиева в Махачкале

В столице Республики Дагестан Махачкале машина провалилась под землю, после чего ее придавило частью стоящего рядом дома. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на улице Гаджиева. На кадрах видно, как машина начинает отъезжать, и в этот момент под ней проваливается асфальт. Автомобиль падает в образовавшуюся яму, после чего на него обваливается дом.

Водитель автомобиля, который смог выбраться из машины, почти не пострадал. Мужчина отказался от медицинской помощи. Другие подробности происшествия неизвестны.

В октябре 2021 года в Новосибирске несколько припаркованных автомобилей провалились в большую яму с кипятком, которая образовалась в асфальте. В яме с горячей водой оказались минивэн Toyota Corolla Spacio, иномарки Lexus и Nissan Juke, людей в них не было.