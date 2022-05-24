Шнуров раскритиковал идею создания Российской музыкальной ассоциации

Сергей Шнуров раскритиковал состав участников Российской музыкальной ассоциации

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал идею создания и состав участников Российской музыкальной ассоциации. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Все люди, которые в этой музыкальной ассоциации: [певцы Николай] Басков, [Григорий] Лепс, [Надежда] Бабкина, [Александр] Маршал, [Олег] Газманов, [Лариса] Долина — из всех этих артистов только, по-моему, Газманов является композитором», — сказал музыкант.

Он задался вопросом, как люди, которые не занимались написанием песен, планируют воспитывать молодежь. Шнуров также поинтересовался, кого из участников ассоциации можно сравнить с композитором Петром Чайковским.

19 мая Басков объявил, что звезды отечественной эстрады решили создать Российскую музыкальную ассоциацию, куда войдут артисты, выступающие против отмены русской культуры. Предполагается, что Басков возглавит новую ассоциацию. Газманов в свою очередь отметил, что идея такого проекта назревала давно, и добавил, что сам он займется патриотическим направлением. Долина подчеркнула, что необходимо развивать исполнительство на русском языке.