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США предсказали «общенациональное самоуничтожение» из-за политики Байдена

American Thinker предрек США «самоуничтожение» из-за политики президента Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Журналист Джей Би Шерк заявил, что США при президенте Джо Байдене похожи на «тонущий корабль». Политика его администрации грозит республике «общенациональным самоуничтожением», написал автор в материале для The American Thinker.

Шерк предсказал США «самоуничтожение» из-за политики Байдена и заявил, что ни один из лидеров до него не доказывал, насколько верна пословица о том, что «рыба гниет с головы».

«Ходячий труп Джо — это не только весьма подходящий символ для страны, никогда не выглядевшей столь изнуренной и ослабленной, но и реальность сегодняшнего дня», — подчеркнул он.

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По мнению Шерка, Байден «организовывал высокотехнологичное линчевание» одного из судей Верховного суда США, внушал темнокожим гражданам страх , что республиканцы намерены «снова заковать их в цепи». Глава государства также «нагло лгал» о ноутбуке своего сына Хантера, уверяя, что материалы в его памяти не являются подлинными.

«Когда человек, не обладающий необходимыми чертами характера, чтобы держать в руках огромную власть, подвергается моральному разложению, распадаются целые страны и нации», — подчеркнул автор материала.

Обозреватель добавил, что администрацию Байдена злит желание «снова сделать Америку великой», потому власти опираются на «собственную капризность и раздражительность». Поэтому в США начался« безумный процесс пораженческого общенационального самоуничтожения».

«Какой же страшный ущерб причинил Америке Джо Байден! Чтобы спасти этот тонущий корабль, пока он не пошел ко дну, нужно свистать всех наверх», — заключил Шринк.

Ранее в США назвали кандидата, готового заменить Трампа на выборах 2024 года. По данным Newsweek, бывший вице-президент Майк Пенс готов баллотироваться, хотя пока не объявил об этом.

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Марина Совина
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