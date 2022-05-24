В США назвали готового заменить Трампа на выборах 2024 года кандидата

Newsweek: бывший вице-президент Пенс готовится заменить Трампа на выборах 2024 года

В США назвали кандидата, готового заменить экс-президента США Дональда Трампа на выборах 2024 года от партии республиканцев. Как сообщает издание Newsweek, бывший вице-президент Майк Пенс готов баллотироваться, хотя официально не объявил об этом.

Заместитель бывшего американского лидера предпринял несколько шагов, указывающих на его намерения включиться в предвыборную гонку. Отмечается, что они повышают его значимость в политической сфере и демонстрируют контрастную Трампу позицию в ключевых аспектах.

Так, в апреле Пенс посетил мемориал Хизер Хейер, погибшей в результате наезда автомобиля на толпу противников ультраправых в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. Трамп в свою очередь возложил вину за происшествие на обе стороны.

На этой неделе бывший вице-президент собирается выступить в поддержку губернатора Джорджии Брайана Кемпа, которого экс-глава Белого дома называет «республиканцем только по названию». Это решение охарактеризовано как «самый агрессивный политический шаг» и вызов бывшему шефу.

«Я уверен, что Республиканская партия выдвинет кандидата, который станет следующим президентом Соединенных Штатов Америки, и в нужное время я и моя семья подумаем и подумаем, как мы могли бы участвовать в этом процессе», — оценил Пенс вероятность участия в выборах 2024 года.

Ранее президент США Джо Байден сообщил бывшему главе государства Бараку Обаме о своих планах баллотироваться на второй срок в 2024 году. В начале возможного второго срока ему будет 82 года. Следующие президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

