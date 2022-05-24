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Россияне вернули кешбэком рекордную сумму за отдых в детских лагерях

Вице-премьер Чернышенко: россияне вернули кешбэком шесть миллиардов рублей за отдых детей

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что по программе детского туристического кешбэка в 2022 году на счета соотечественников вернулась рекордная сумма — почти шесть миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Так, с момента начала продаж 31 марта и по 24 мая россияне приобрели более 420 тысяч путевок в детские лагеря на сумму свыше 13,7 миллиарда рублей. При этом отмечается, что на реализацию программы из госбюджета выделено 7,5 миллиарда рублей.

«Повышение доступности отдыха внутри страны — одна из приоритетных задач, — заявил заместитель председателя правительства. — Сегодня, в преддверии летних каникул, мы видим, что родители заранее позаботились об организации отдыха своих детей».

Ранее сообщалось, что Чернышенко поручил правительству включить отдых в палаточных лагерях в программу детского туристического кешбэка. Премьер-министр напомнил, что в России официально насчитывается около 250 палаточных лагерей.

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Валентина Процкова
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