В программу детского туристического кешбэка включили новый вид отдыха

Отдых в палаточных лагерях включили в программу детского туристического кешбэка

Правительство России включило отдых в палаточных лагерях в программу детского туристического кешбэка. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Как уточняет РИА Новости, предусмотреть участие нового вида поездок в программе поручил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. «Одна из основных задач правительства — сделать отдых доступным для всех российских детей. У нас официально насчитывается в реестре около 250 палаточных лагерей», — добавили в аппарате премьер-министра.

Ранее в марте президент России поручил правительству обеспечить возмещение половины трат на детские путевки. Распоряжение касается пакетов, купленных с 1 апреля, предельная сумма возмещения составляет 20 тысяч рублей на одну путевку. Продажи путевок стартуют 31 марта.