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Россиянам возместят половину трат на детские путевки

Правительство обеспечит возмещение половины стоимости детских путевок

Фото: Евгений Надалинский / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить возмещение половины трат на детские путевки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Это касается путевок, купленных с 1 апреля, а предельная сумма возмещения — 20 тысяч рублей на одну путевку. Срок исполнения поручения — 30 марта.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на реализацию нового этапа программы детского туристического кешбэка направят 7,5 миллиарда рублей, а воспользоваться программой смогут 450 тысяч детей.

Кроме того, правительство поручило постоянно мониторить цены на гостиницы и детские лагеря. Также власти поддержали введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов.

В середине марта Ростуризм запустил новый этап программы туристического кешбэка за путевки по России — акция продлится до 1 мая 2022 года. «До конца апреля еще можно покататься на горных лыжах, например, на сибирском Шерегеше. Выбрать оздоровительные туры в регионы Кавказа, поехать на Алтай или отдохнуть в термах Тюмени», — раскрыла подробности акции глава ведомства Зарина Догузова.

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Платон Щукин
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