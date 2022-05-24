В Европе оценили возможность конфисковать активы российского Центробанка

Представитель ЕК заявил, что вопрос конфискации активов ЦБ РФ пока обсуждается

Вопрос конфискации активов российского Центробанка сложен с юридической точки зрения и пока обсуждается, заявил представитель Европейской комиссии (ЕК) Кристиан Виганд. Его цитирует «Интерфакс».

Он призвал дождаться выводов ЕК, которая будет изучать вопрос, касающийся судьбы активов, 24 мая, и напомнил, что заморозка и конфискация — разные вещи. «В большинстве государств-членов ЕС невозможно конфисковать активы без судебного решения по уголовному делу», — пояснил Виганд.

Поскольку Банк России не является частной организацией, вопрос должен сначала обсуждаться в специализированной рабочей группе, которая изучает случаи замораживания и конфискации средств. «Что определенно ясно: все меры, которые мы предложим, будут соответствовать правилам правового государства и прочим правилам, которым мы подчиняемся», — заключил представитель Еврокомиссии.

23 мая стало известно, что конфисковать российские активы и передать их Киеву предложили Латвия, Литва, Эстония и Словакия. По мнению представителей этих государств, активы России должны быть направлены на восстановление Украины и помощь в ведении боевых действий.