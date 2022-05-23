Четыре страны ЕС захотели передать российские активы Украине

Reuters: Латвия, Литва, Эстония и Словакия предложили передать Украине российские активы

Власти четырех стран-членов Европейского союза (ЕС) захотели передать российские активы Украине. По данным Reuters, вопрос о передаче активов России в письме министрам финансов стран-членов объединения подняли Латвия, Литва, Эстония и Словакия.

По мнению представителей этих государств, активы России должны быть направлены на восстановление Украины, помощь в ведении боевых действий, а также на компенсацию семьям умерших.

Агентство указывает, что сторонники предложения захотели найти «законные пути максимального использования» активов. Если же это сделать не удастся, авторы письма предлагают «использовать их как рычаг» и разморозить только после того, как Москва сама компенсирует убытки Киеву.

Послание также содержит призывы к введению новых антироссийских санкций. «Между ЕС и Россией вообще не должно остаться никаких экономических связей, чтобы гарантировать, что никакие наши финансовые ресурсы, продукты или услуги не будут делать вклад в военную машину России», — отмечается в письме.

Ранее глава Минфина Германии Кристиан Линднер оценил предложение Европейского союза (ЕС) изымать российские государственные активы в пользу Украины. По его словам, Берлин открыт к предложениям организации, однако предвидит сложности, с которыми придется столкнуться при конфискации собственности попавших под западные санкции россиян.

18 мая агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз рассмотрит возможность отдать доходы от замороженных активов предпринимателей, попавших под санкции, для восстановления Украины.

По информации издания, также в ЕС намерены инициировать выпуск долговых обязательств для этих целей. Еврокомиссия планирует использовать гранты, поступающие от государств организации и третьих стран, на поддержку Киева.