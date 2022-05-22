В Германии оценили предложение ЕС изымать российские активы в пользу Украины

Глава Минфина ФРГ Линднер высказался против изъятия российских активов в пользу Украины

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер оценил предложение Европейского союза (ЕС) изымать российские государственные активы в пользу Украины. По его словам, Берлин открыт к предложениям организации, однако предвидит сложности, с которыми придется столкнуться при конфискации собственности попавших под западные санкции россиян. Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times.

«Страны, в основе устройства которых лежит верховенство закона, гарантируют неприкосновенность частной собственности. Связанные с конфискацией сложности крайне велики», — указал министр, призвав убеждать российских бизнесменов добровольно «внести лепту в выплату репараций Украине». В связи с этим Линднер предложил провести политическую дискуссию с его участием.

Также глава Минфина ФРГ высказался против выпуска общеевропейских долговых обязательств для привлечения дополнительных средств на помощь Киеву в восстановлении страны. Он подчеркнул, что Германия не поддерживает эту идею.

Кроме того, Линднер предупредил об угрозе стагфляции, которая требует незамедлительных действий от членов стран «Большой семерки» (G7) и ЕС. Он призвал европейских партнеров следовать примеру ФРГ и пытаться сократить госдолг, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

Ранее 18 мая агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз рассмотрит возможность отдать доходы от замороженных активов предпринимателей, попавших под санкции, для восстановления Украины.

По информации издания, также в ЕС намерены инициировать выпуск долговых обязательств для этих целей. Еврокомиссия планирует использовать гранты, поступающие от государств организации и третьих стран, на поддержку Киева.