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Евросоюз предложил отдать попавшие под санкции активы для восстановления Украины

Bloomberg: ЕС может использовать попавшие под санкции активы для восстановления Украины

Фото: Pixabay

Европейский союз (ЕС) рассмотрит возможность отдать доходы от замороженных активов предпринимателей, попавших под санкции, для восстановления Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект предложения.

Также в Евросоюзе намерены инициировать выпуск долговых обязательств для этих целей. Еврокомиссия также планирует использовать гранты, поступающие от государств ЕС и третьих стран, на поддержку Киева.

ЕК вместе с союзниками и международными организациями предложит пакет помощи в размере 15 миллиардов долларов для покрытия финансового дефицита на последующие три месяца. Агентство отмечает, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил коллегам в Евросоюзе, что на восстановление страны потребуется до одного триллиона евро.

Издание также сообщает со ссылкой на источники, что Еврокомиссия предложит Киеву от семи до девяти миллиардов евро в виде займов на финансирование срочных правительственных расходов.

Ранее Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что Европейская комиссия закончила подготовку плана по финансированию восстановления Украины, его планируют одобрить в среду, 18 мая. Ожидается, что средства будут аккумулироваться через специальный фонд, либо же через дополнительные бюджетные ассигнования.

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Марина Совина
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