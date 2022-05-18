Евросоюз предложил отдать попавшие под санкции активы для восстановления Украины

Bloomberg: ЕС может использовать попавшие под санкции активы для восстановления Украины

Европейский союз (ЕС) рассмотрит возможность отдать доходы от замороженных активов предпринимателей, попавших под санкции, для восстановления Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект предложения.

Также в Евросоюзе намерены инициировать выпуск долговых обязательств для этих целей. Еврокомиссия также планирует использовать гранты, поступающие от государств ЕС и третьих стран, на поддержку Киева.

ЕК вместе с союзниками и международными организациями предложит пакет помощи в размере 15 миллиардов долларов для покрытия финансового дефицита на последующие три месяца. Агентство отмечает, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил коллегам в Евросоюзе, что на восстановление страны потребуется до одного триллиона евро.

Издание также сообщает со ссылкой на источники, что Еврокомиссия предложит Киеву от семи до девяти миллиардов евро в виде займов на финансирование срочных правительственных расходов.

Ранее Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что Европейская комиссия закончила подготовку плана по финансированию восстановления Украины, его планируют одобрить в среду, 18 мая. Ожидается, что средства будут аккумулироваться через специальный фонд, либо же через дополнительные бюджетные ассигнования.