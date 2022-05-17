Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

ЕК подготовила план по финансированию восстановления Украины

Европейская комиссия подготовила план по финансированию восстановления Украины

Фото: Pixabay

Европейская комиссия (ЕК) закончила подготовку плана по финансированию восстановления Украины, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Его планируют одобрить в среду, 18 мая, передает РИА Новости.

Планируемая сумма, которую Евросоюз готов предоставить Киеву, на называется. Средства планируют аккумулировать через специальный фонд, либо же через дополнительные бюджетные ассигнования. Кроме того отмечается, что из-за масштабности кредитов, которые, вероятно, будут необходимы, ЕК могут предоставить право получать финансирование для кредитов на денежном рынке.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что переговоры России и Украины, начавшиеся по просьбе Киева, обернулись стагнацией и сейчас не ведутся ни в каком формате, немалый вклад в это внесли США. Он подчеркнул, что Вашингтону «не нужен на Украине ни мир, ни мирный договор, ни успех на переговорах».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало видео сдачи в плен украинских военных с «Азовстали»
Россиянам назвали недостатки высокой пенсии
В Роскачестве назвали способы защититься от мошенников при покупке туров онлайн
В Минэкономразвития заявили о находящейся на пике инфляции
Объяснено использование Украиной военной авиации при уничтоженных аэродромах
В России появится биржевой индекс пшеницы
США смягчили санкции против Венесуэлы по нефти
ООН предупредила о катастрофе в детском питании
ПСЖ предрекли рекордные доходы по итогам сезона
Запад поможет Украине поставлять пшеницу на мировые рынки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.