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Устаревшая одежда вернулась в моду благодаря TikTok

Модный редактор Морган Салливан: ремни Gucci и угги вернулись в моду благодаря TikTok

Фото: Unsplash

Модный редактор Морган Салливан назвала старомодную одежду, которая вновь стала трендом в 2022 году. Ее материал публикует американский журнал Elle.

По словам журналистки, в 2021 году среди пользователей платформы TikTok вирусным стало слово cheugy («чуги»). Данный термин обозначает противоположность всему модному и включает в себя специфические тренды в одежде, поведение в социальных сетях, использование сленга и прочее. Как рассказала Салливан, к ключевыми элементам cheugy относятся ремни Gucci с крупными логотипами, угги, зауженные джинсы, футболки с надписями, а также просмотр сериала «Друзья».

Фэшн-писатель и аналитик трендов Мэнди Ли утверждает, что многие устаревшие вещи возвращаются в современную жизнь благодаря цикличности моды. При этом специалист отмечает, что такие «безвкусные» и «одноразовые» предметы гардероба стали неожиданностью для экспертов в текущем сезоне. «Одежда, которая вновь становится популярной, давно устарела, но сегодня ее переосмысляют по-новому», — рассуждает она.

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Так, например, если в прошлом году сапоги выше колена попадали в списки антитрендов, то сегодня люксовые бренды Chanel, Maison Margiela и Bottega Veneta представляют свое видение этих моделей и возвращают их в моду. Кроме того, автор материала утверждает, что балетки долгое время считались «обувью для выпускного в школе», но сейчас они часто фигурируют на мировом подиуме. В числе других нелепых трендов оказались майки-алкоголички, объемные сумки, массивные ожерелья, принты в виде текста и стиль хиппи.

В январе стилист Ольга Ким назвала антитренды 2022 года. В частности, она заявила, что гипер-оверсайз отойдет в текущем сезоне на второй план. Кроме того, в прошлое уйдут массивные кроссовки, популярные последние три года. Среди прочего, к актуальным оттенкам цветов больше не относится неон.

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Дарья Шляпужникова
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