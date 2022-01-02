Стилист назвал анти-тренды моды 2022 года

Стилист Ольга Ким порекомендовала отказаться от гипер-оверсайза, массивных кроссовок и неона в 2022 году. Она поделилась своим мнением об анти-трендах моды в разговоре с «Лентой.ру».

Стилист заявила, что гипер-оверсайз отойдет в 2022 году на второй план. «Это не значит, что мы полностью от него отказываемся и резко начинаем обтягиваться, но постепенно тенденция идет к приталенным силуэтам», — пояснила Ким.

В обувных трендах тоже ожидаются перемены, отметила стилист. Так, в прошлое уходят массивные кроссовки, которые были актуальны последние три года, заявила Ольга Ким. «Сейчас можно приглядеться к винтажным кроссовкам», — порекомендовала она.

К актуальным цветам 2022 года не будет относиться неон, считает специалист. «То есть яркие цвета становятся более актуальны, но неон, который был в моде года два, уходит», — добавила Ким.

Российская звездная стилистка Лина Дембикова назвала лучшую одежду для празднования Нового года. Женщинам, которые планируют устроить уютную вечеринку дома, эксперт моды порекомендовала отдать предпочтение бельевым платьям, образам с перьями и пижамам в роскошном стиле с декоративными элементами. Уместным нарядом для встречи года Тигра, по ее мнению, также могут быть спортивные костюмы в сочетании с туфлями-лодочкам и большим количеством серебряных украшений.

В то же время мужчинам стоит выбрать брюки и минималистичную оверсайз-рубашку с воротником-стойкой, который придает образу парадности, или лаконичный свитшот с брюками и ботинками.