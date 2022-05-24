Цветовод предупредила о смертельной опасности азотных удобрений

Член клуба «Цветоводы Москвы» Жашкова заявила об опасности химических азотных удобрений

Член клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова предупредила об опасности химических азотных удобрений. Ее слова приводит издание «Вечерняя Москва».

По словам Жашковой, химические азотные удобрения, обеспечивающие большой урожай в краткие сроки, грозят смертельными заболеваниями. «В продуктах накапливается азот. Избыточное количество азота приводит к росту онкологических заболеваний, если мы это потребляем в пищу. К тому же они засоряют землю, делают ее мертвой», — предостерегла дачный эксперт, посоветовав вместо химического азота использовать навоз, компост или перегной, уже содержащие достаточно азота.

Также она порекомендовала изготавливать зеленое удобрение: собрать сорняки, одуванчики, крапиву и мать-и-мачеху, порубить в ведре и залить водой так, чтобы воды было не больше трети. Чтобы минимизировать запах, эксперт посоветовала добавить корку банана.

Зеленое удобрение, продолжила Жашкова, сбраживается от пяти дней до недели, его надо плотно закрыть, поставить в тепло и в тень. «Можно периодически помешивать дня через три-четыре. Когда оно будет готово, его разводят в пропорции 1 к 20, минимум — 1 к 10. В чистом виде его применять ни в коем случае нельзя, обязательно нужно разбавлять», — резюмировала цветовод.

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