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Цветовод предупредила о смертельной опасности азотных удобрений

Член клуба «Цветоводы Москвы» Жашкова заявила об опасности химических азотных удобрений

Фото: Semen Likhodeev / Globallookpress.com

Член клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова предупредила об опасности химических азотных удобрений. Ее слова приводит издание «Вечерняя Москва».

По словам Жашковой, химические азотные удобрения, обеспечивающие большой урожай в краткие сроки, грозят смертельными заболеваниями. «В продуктах накапливается азот. Избыточное количество азота приводит к росту онкологических заболеваний, если мы это потребляем в пищу. К тому же они засоряют землю, делают ее мертвой», — предостерегла дачный эксперт, посоветовав вместо химического азота использовать навоз, компост или перегной, уже содержащие достаточно азота.

Также она порекомендовала изготавливать зеленое удобрение: собрать сорняки, одуванчики, крапиву и мать-и-мачеху, порубить в ведре и залить водой так, чтобы воды было не больше трети. Чтобы минимизировать запах, эксперт посоветовала добавить корку банана.

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Зеленое удобрение, продолжила Жашкова, сбраживается от пяти дней до недели, его надо плотно закрыть, поставить в тепло и в тень. «Можно периодически помешивать дня через три-четыре. Когда оно будет готово, его разводят в пропорции 1 к 20, минимум — 1 к 10. В чистом виде его применять ни в коем случае нельзя, обязательно нужно разбавлять», — резюмировала цветовод.

Ранее врач-невролог медицинской клиники НАКФФ Петр Труханов рассказал россиянам, как на даче можно получить смертельно опасные раны. В беседе с «Лентой.ру» эксперт предупредил дачников, что на участке может находиться столбнячная палочка — возбудитель столбняка.

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Александра Лисица
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