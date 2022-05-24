Названы самые популярные для покупки жилья места в Москве

Округа Новой Москвы стали самыми популярными для покупки жилья

Россиянам назвали самые популярные для покупки жилья места в столице — в апреле ими стали округа Новой Москвы. Об этом говорится в исследовании Росреестра, доклад есть в распоряжении «Ленты.ру».

Максимальное число сделок с новостройками за месяц заключили в ТиНАО — количество договоров долевого участия (ДДУ) здесь составило две тысячи, или 22,1 процента от общего объема. Второе и третье места заняли Северо-Западный и Юго-Восточный административные округа. В них было зарегистрировано 1,6 тысячи (17,8 процента) и 1,2 тысячи (13 процентов) договоров соотвественно. Пятерку лидеров замкнули Южный и Западный округа с практически равным показателем 1,1 тысячи ДДУ.

На первые три округа пришлось 53 процента всех зарегистрированных в Москве сделок с новостройками, на первые пять — 77,5 процента. Меньше всего договоров заключили в Центральном и Зеленоградском административных округах — в апреле в них оформили 194 и 62 сделки соотвественно.

Ранее в мае были определены самые востребованные московские районы среди ипотечников. Согласно исследованию сервиса «Домклик», чаще всего россияне покупают новостройки с помощью жилищных кредитов в Южном Бутово, Нижегородском, Очаково-Матвеевском, Люблино, Митино и Западнои Дегунино.