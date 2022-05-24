Миллиардер объяснил уход от налогов на миллиарды своим слабоумием

Роберт Брокман объяснил уход от налогов на миллиарды долларов деменцией

Миллиардер Роберт Брокман должен предстать перед судом по крупнейшему в США делу об уклонении от уплаты налогов. Однако он утверждает, что слабоумие делает его недееспособным, пишет Bloomberg.

Окружной судья США Джордж С. Хэнкс-младший не принял во внимание утверждение, что деменция лишает 80-летнего Брокмана возможности нести ответственность за свои поступки. Он обвиняется в уходе от уплаты налогов на доход в размере двух миллиардов долларов и других преступлениях.

Адвокаты Брокмана объясняли, что прогрессирующее слабоумие миллиардера, вызванное болезнью Альцгеймера и Паркинсона, в последнее время ухудшилось. Брокман «преувеличивает свои симптомы тяжелой деменции, а его когнитивные способности не так плохи, как показывают результаты тестов», отметил судья. «Другими словами, Брокман симулирует, чтобы избежать судебного преследования», — добавил он.

Прокуратура также заявила, что миллиардер вел двойную жизнь, «играя перед врачами роль человека с серьезными когнитивными нарушениями, в то же время он вел нормальную жизнь».

Ранее группа сверхбогатых людей, которые называют себя «Патриотичные миллионеры», призвали к созданию справедливой налоговой системы и попросили собирать больше налогов с богатых.