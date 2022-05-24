Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Миллиардер объяснил уход от налогов на миллиарды своим слабоумием

Роберт Брокман объяснил уход от налогов на миллиарды долларов деменцией

Фото: Brockman Foundation

Миллиардер Роберт Брокман должен предстать перед судом по крупнейшему в США делу об уклонении от уплаты налогов. Однако он утверждает, что слабоумие делает его недееспособным, пишет Bloomberg.

Окружной судья США Джордж С. Хэнкс-младший не принял во внимание утверждение, что деменция лишает 80-летнего Брокмана возможности нести ответственность за свои поступки. Он обвиняется в уходе от уплаты налогов на доход в размере двух миллиардов долларов и других преступлениях.

Материалы по теме:
Крипта в законе. Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
Крипта в законе.Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
28 марта 2022
Твердый ответ. Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
Твердый ответ.Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
30 марта 2022

Адвокаты Брокмана объясняли, что прогрессирующее слабоумие миллиардера, вызванное болезнью Альцгеймера и Паркинсона, в последнее время ухудшилось. Брокман «преувеличивает свои симптомы тяжелой деменции, а его когнитивные способности не так плохи, как показывают результаты тестов», отметил судья. «Другими словами, Брокман симулирует, чтобы избежать судебного преследования», — добавил он.

Прокуратура также заявила, что миллиардер вел двойную жизнь, «играя перед врачами роль человека с серьезными когнитивными нарушениями, в то же время он вел нормальную жизнь».

Ранее группа сверхбогатых людей, которые называют себя «Патриотичные миллионеры», призвали к созданию справедливой налоговой системы и попросили собирать больше налогов с богатых.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности штурма Красного Лимана
Вооруженный охранник взял в плен трех девушек в Екатеринбурге
WhatsApp перестанет работать у тысяч пользователей
Тамада полюбила жениха с проведенной ей свадьбы и через год вышла за него замуж
Президент Чехии не разрешил 11 гражданам вступить в ряды ВСУ
В новом шоу Balenciaga увидели старую одежду Adidas по завышенным в 35 раз ценам
В Греции заявили о сокрытии правительством отправки тяжелого вооружения Украине
Испания сняла все ограничения на выдачу виз россиянам
«Одноклассники» обновили популярный сервис
В России высказались о возобновлении переговоров с Украиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.