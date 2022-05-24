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Дерматолог назвала оптимальную частоту стирки нижнего белья

Дерматолог Энни Гонсалес: бюстгальтер нельзя носить дольше четырех дней

Фото: Unsplash

Дерматолог Энни Гонсалес назвала оптимальную частоту стирки нижнего белья и других вещей. Ее слова приводит The Sun.

Врач отметила, что нерегулярная стирка таких предметов гардероба может спровоцировать неприятные кожные заболевания. Так, по ее мнению, трусы нельзя носить дольше одного дня, а бюстгальтер — дольше четырех. Утверждается, что многие женщины откладывают стирку последнего и продолжают ходить в одном и том же белье в течение недели.

Кроме того, Гонсалес считает, что пижаму следует стирать каждые четыре дня. При этом стоит учитывать индивидуальные особенности организма, в частности, степень потливости.

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В то же время майки не рекомендуется использовать более двух раз, если они надеваются под рубашку, а футболки — четырех. Специалистка также подчеркнула, что спортивные шорты нуждаются в стирке чаще, чем топы и футболки. Повседневные платья и брюки, в свою очередь, можно отправлять в стирку после трех дней носки.

Ранее в мае жительница Великобритании рассказала, как предотвратить выцветание одежды при стирке. Блогерша посоветовала выворачивать вещи, прежде чем поместить их в барабан стиральной машины. По ее словам, данный метод позволит сохранить цвет и принт ткани, а также не повредит вышивку.

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Карина Черных
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