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В Госдепе оценили возможную отправку военных в Киев для охраны посольства

Нед Прайс: США еще не приняли решение об отправке военных в Киев для охраны посольства

Фото: Manuel Balce Ceneta / Pool / Reuters

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс оценил возможную отправку американских военных в Киев для охраны посольства. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в настоящее время Госдеп проводит тесные консультации с коллегами из Пентагона по поводу требований безопасности. На данный момент каких-либо решений, касающихся потенциального возвращения военнослужащих США на Украину с данной целью не принято, подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства.

Прайс также напомнил, что силы США не участвуют в конфликте с Россией, и отметил, что американская сторона предприняла «действия для создания механизмов, позволяющих не допустить возможности эскалации».

Ранее посольство США в Киеве возобновило работу спустя почти три месяца после начала российской военной спецоперации на Украине. По словам пресс-секретаря диппредстваительства Дэниела Лангенкампа, сначала в Киев вернется небольшое количество дипломатов, чтобы укомплектовать миссию.

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Ксения Назарова
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