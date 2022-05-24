Тело россиянки с порезами на шее обнаружили в частном доме

В Саратовской области обнаружили тело 27-летней россиянки с колото-резаными ранами на шее

В Саратовской области обнаружили тело 27-летней россиянки с признаками насильственной смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, тело молодой женщины с колото-резаными ранениями в области шеи было найдено в одном из частных домов в селе Раевка Ивантеевского района. По факту случившегося было возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий участковый установил личность предполагаемого преступника. Позже следователь СКР задержал 42-летнего местного жителя по подозрению в убийстве, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга обнаружила человеческий скелет в истлевшей одежде с расколотым черепом в Муринском парке.