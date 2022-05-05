Россиянка нашла останки человека в парке на севере Петербурга
Жительница Санкт-Петербурга обнаружила человеческий скелет в истлевшей одежде с расколотым черепом в Муринском парке. Об этом сообщает «Фонтанка».
По сведениям издания, собаки откопали останки между Муринским ручьем и Северным проспектом, они лежали под сухой травой. Как считают эксперты, человек, чей скелет был найден, погиб от года до трех лет назад; одной из возможных причин смерти могла стать травма головы. В кости руки следователи обнаружили титановую пластину, с помощью которой правоохранителям будет легче установить личность погибшего.
В полиции удивились, что останки были найдены только сейчас, так как в этом месте часто гуляют горожане с собаками.
21 апреля сообщалось, что под Иркутском скелет пропавшего без вести россиянина нашли в перевернутой машине.