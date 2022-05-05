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Россиянка нашла останки человека в парке на севере Петербурга

В парке на севере Санкт-Петербурга собаки нашли человеческий скелет с расколотым черепом

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Жительница Санкт-Петербурга обнаружила человеческий скелет в истлевшей одежде с расколотым черепом в Муринском парке. Об этом сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, собаки откопали останки между Муринским ручьем и Северным проспектом, они лежали под сухой травой. Как считают эксперты, человек, чей скелет был найден, погиб от года до трех лет назад; одной из возможных причин смерти могла стать травма головы. В кости руки следователи обнаружили титановую пластину, с помощью которой правоохранителям будет легче установить личность погибшего.

В полиции удивились, что останки были найдены только сейчас, так как в этом месте часто гуляют горожане с собаками.

21 апреля сообщалось, что под Иркутском скелет пропавшего без вести россиянина нашли в перевернутой машине.

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Елизавета Новикова
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