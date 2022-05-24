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В ДНР возбудили дело против лидера украинской радикальной организации

Генпрокуратура ДНР возбудила дело против лидера праворадикальной организации «С14» Карася

Кадр: Євген Карась / YouTube

Генеральная прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) возбудила уголовное дело против военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), лидера радикальной организации «С14» (входит в запрещенный в России «Правый сектор») Евгения Карася. Об этом сообщает ТАСС.

По данным прокуратуры, лидер праворадикальной «С14» публиковал видео, в которых призывал к убийствам на национальной почве.

Отмечается, что дело в отношении Карася было возбуждено по ч. 1 ст. 328 УК ДНР (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч. 2 ст. 325 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Радикальная организация «С14» известна рядом нападений на украинских оппозиционных журналистов, а также подозреваются в убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины. В 2019 году на это обратила внимание международная правозащитная организация Amnesty International, обвинив власти Украины в отсутствии контроля за разгулом праворадикальных группировок.

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Алевтина Запольская
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