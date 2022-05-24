В ДНР возбудили дело против лидера украинской радикальной организации

Генпрокуратура ДНР возбудила дело против лидера праворадикальной организации «С14» Карася

Генеральная прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) возбудила уголовное дело против военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), лидера радикальной организации «С14» (входит в запрещенный в России «Правый сектор») Евгения Карася. Об этом сообщает ТАСС.

По данным прокуратуры, лидер праворадикальной «С14» публиковал видео, в которых призывал к убийствам на национальной почве.

Отмечается, что дело в отношении Карася было возбуждено по ч. 1 ст. 328 УК ДНР (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч. 2 ст. 325 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Радикальная организация «С14» известна рядом нападений на украинских оппозиционных журналистов, а также подозреваются в убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины. В 2019 году на это обратила внимание международная правозащитная организация Amnesty International, обвинив власти Украины в отсутствии контроля за разгулом праворадикальных группировок.